Тегеран, , 09:41 — REGNUM После посещения Ирана делегацией Международной федерации футбола (ФИФА) женщинам разрешат посещать иранские футбольные стадионы, пишет испанская газета ABC со ссылкой на информационное агентство IRNA.

Болельщица сборной Ирана по футболу Андрей Пронин © ИА REGNUM

Министр спорта и молодежи Ирана Масуд Солтанифар объявил о будущем снятии запрета для женщин присутствовать на футбольных матчах. Он отметил, что это потребует перестройки инфраструктуры спортивных объектов.

«Присутствие женщин является признанным правом в мире футбола», — отметил министр и добавил, что нельзя отбирать его у половины общества.

Ожидается, что 10 октября женщины смогут посетить игру на тегеранском стадионе «Азади», где встретятся сборные Ирана и Камбоджи.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация ФИФА посетила Иран после гибели иранской футбольной болельщицы Сахар Ходаяри. 30-летняя женщина погибла в результате акта самосожжения, протестуя против вероятного тюремного заключения из-за похода на стадион. До 2018 года в Саудовской Аравии женщинам также воспрещалось присутствовать на футболе.

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