Тегеран, , 09:40 — REGNUM Йеменские хуситы могли доработать ракеты для поражения нефтяных объектов Saudi Aramco, полагает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом он заявил в интервью американской телекомпании CBS.

По словам Зарифа, ранее оружие за саудовские деньги скупал бывший президент Йемена Али Абдалла Салех. Позже оно попало к хуситам, которые, располагая технологиями и ноу-хау, могли увеличить радиус действия ракет.

Иранский министр отметил, что йеменское оружие отличается от производимого в Иране. Он заявил также, что саудовская сторона, обвиняя Иран в причастности к атакам на предприятия Saudi Aramco, не смогла предоставить доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саудовской Аравии специалисты проводят экспертизу, намереваясь доказать, что беспилотники и ракеты, поразившие НПЗ, были запущены из Ирана. Американская The Wall Street Journal сообщает, что королевство не в состоянии своими силами устранить все последствия атак, на это потребуются месяцы.

Читайте также: В Саудовской Аравии пытаются найти доказательства роли Ирана в атаке на НПЗ

А также: На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы