Джакарта, , 09:28 — REGNUM Индонезийские следователи отметили, что конструкторский дефект со стороны США сыграл важную роль и стал одной из причин крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года, сообщает Sindonews.

Ожидается, что результаты расследования станут первым официальным заключением правительства Индонезии. Окончательный документ, как предполагается, выйдет в начале ноября.

В дополнение к конструкторскому дефекту следователи также определили ряд ошибок пилота и недостаточность технического обслуживания как фактор крушения самолета, на борту которого находились 189 пассажиров.

Известно, что компания Boeing через своего представителя отказалась комментировать выводы индонезийских следователей. Тем не менее, пресс-секретарь компании заявил, что сотрудники Boeing продолжат оказывать поддержку следственным органам в ходе подготовки заключения.

Напомним, неполадки с функцией автоматического управления полетом под названием MCAS стали одной из причин падения самолета авиакомпании Lion Air и аналогичной аварии, произошедшей с эфиопской авиакомпанией вскоре после взлета из Аддис-Абебы в Найроби 10 марта 2019 года. В результате двух несчастных случаев погибло 346 человек.

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