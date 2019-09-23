Барнаул, , 09:27 — REGNUM В Барнауле сегодня, 23 сентября, проходит круглый стол, посвящённый вопросам возврата всенародных выборов мэра Барнаула. Руководитель фракции «Спаведливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя данное событие на своей странице в Facebook, отметила, что отказ от всенародных выборов главы города уничтожил как право горожан выбрать своего честного и справедливого управленца, так и на корню зарубил желание инициативных, умных и деятельных людей выдвигать свои кандидатуры.

«Пропасть между властью и обществом выросла, и незаметно принцип — «от нас ничего не зависит» вошел в жизнь каждого горожанина. Настало время перелома сознания и закона. Именно сейчас всем нам вместе необходимо бороться на возврат народных выборов мэра. Пора покончить с пустыми формальными процедурами назначения депутатским большинством и вернуть народную волю в процесс управления городом!» — призвала депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародные выборы мэра в Барнауле не проводятся с 2010 года. Инициатива «Справедливой России» по возвращению этого способа определения градоначальника стартовала в августе 2019 года, после того как в отставку был отправлен очередной «сити-менджер» Игорь Савинцев.

Читайте также: Сити-менеждер Барнаула Игорь Савинцев досрочно ушел в отставку

Читайте также: К выборам мэра: население Барнаула больше, чем население Республики Алтай

Законопроект с поправками в закон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» планируется рассмотреть на сессии алтайских законодателей 26 сентября. Его поддержали руководители фракций ЛДПР и КПРФ.