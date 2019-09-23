Гондурас подпишет соглашение с Кубой о депортации кубинцев, которые прибывают в центральноамериканскую страну нелегально по пути в Соединенные Штаты. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил 22 сентября президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в Тегусигальпе.

Тегусигальпа, , 09:32 — REGNUM Эрнандес сделал это заявление в момент, когда власти США усиливают давление на страны Центральной Америки и Мексику с целью остановить «волны мигрантов» у южной границы страны.

«С Кубой мы собираемся подписать соглашение… что если появится нелегальный мигрант-кубинец, мы немедленно вернем его на Кубу», — сказал Эрнандес.