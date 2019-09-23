Бишкек, 23 сентября 2019, 09:24 — REGNUM В Киргизии арестован эксперт аппарата правительства республики Егор Скобеев по подозрению в коррупции, сообщает 23 сентября издание 24.kg.
Отмечается, что чиновник задержан в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Решением Первомайского районного суда Бишкека Скобеев арестован до 17 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, до 2011 года Егор Скобеев занимал должность заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Киргизии.