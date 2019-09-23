Магас, , 09:22 — REGNUM Заместителем председателя правительства Ингушетии назначена Марьям Амриева. Указ о ее назначении подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Марьям Амриева будет курировать вопросы социального блока. Ранее она была депутатом парламента Ингушетии шестого созыва, являясь руководителем фракции «Единая Россия» — крупнейшей фракции в Народном собрании республики.

Еще два кадровых назначения последних дней в Ингушетии касаются руководства министерства природных ресурсов и комитета государственного заказа. Исполняющим обязанности министра природы назначен Аюп Албогачиев, а главой комитета госзаказа — Заурбек Хаутиев.

Напомним, 8 сентября в Ингушетии был избран главой республики Махмуд-Али Калиматов. Он отправил правительство в отставку и начал формировать новый его состав. Премьер-министром был назначен Константин Суриков.