Томск, , 09:10 — REGNUM В Томской области новым начальником регионального управления МВД указом президента РФ назначен Демьян Лаптев. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, 20 сентября нового руководителя представили личному составу.

Демьян Лаптев родился в 1976 году в городе Минеральные воды Ставропольского края. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. До нового назначения являлся замначальника оперативного управления ГУ собственной безопасности МВД России, начальником 17 отдела.

Напомним, ранее ГУ МВД по Томской области возглавлял Александр Будник. Он покинул свой пост в сентябре 2019 года.