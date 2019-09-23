Киев, 23 сентября 2019, 09:07 — REGNUM В течение ближайшего месяца Украина может определиться с количеством заключённых для проведения второго обмена с Россией, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак 23 сентября в интервью изданию «Левый берег».
По его словам, в данный момент ведётся кропотливая работа по согласованию списков лиц, участвующих в обмене.
Ермак отметил, что часть людей, которых желает вернуть Украина, находятся в ДНР и ЛНР.
Как сообщил украинский телеканал Нromadske, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры об обмене проводятся очень активно и носят «деликатный характер», поэтому в них не участвуют иностранные партнёры.
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