Киев, , 09:07 — REGNUM В течение ближайшего месяца Украина может определиться с количеством заключённых для проведения второго обмена с Россией, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак 23 сентября в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, в данный момент ведётся кропотливая работа по согласованию списков лиц, участвующих в обмене.

Ермак отметил, что часть людей, которых желает вернуть Украина, находятся в ДНР и ЛНР.

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы», — добавил он.

Как сообщил украинский телеканал Нromadske, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры об обмене проводятся очень активно и носят «деликатный характер», поэтому в них не участвуют иностранные партнёры.

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