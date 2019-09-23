Челябинск, , 09:04 — REGNUM В Челябинской области названы врио министров здравоохранения и социальных отношений. Об этом пишут местные СМИ.

Минздрав временно возглавила замминистра Виктория Сахарова. А минсоцотношений временно руководит тоже зам — Татьяна Ильина.

Как сообщало ИА REGNUM, с руководителями министерств Сергеем Приколотиным и Татьяной Никитиной не продлили контракты. Ранее, 20 сентября, новый губернатор Алексей Текслер официально вступил в должность.

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