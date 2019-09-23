Пекин, , 09:03 — REGNUM Китай заинтересован в развитии стратегического сотрудничества с Россией по всем направлениям, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Его комментарий опубликован на сайте центрального правительства Китая в преддверии 70-летней годовщины образования КНР.

Глава МИД Китая отметил беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического сотрудничества, достигнутый двумя странами. Пекин намерен содействовать его продвижению по всем направлениям, подчеркнул он, а также интенсивно развивать связи с соседними государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском МИД рассказали о дружеском общении глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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