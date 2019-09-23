Анкара, 23 сентября 2019, 08:56 — REGNUM Глава генерального штаба Турции Ясар Гулер провел переговоры с министром обороны Катара Халидом бин Мухаммедом аль-Аттия, об этом 22 сентября сообщает Qatar News Agency.
Встреча прошла в столице Катара, городе Доха, куда с официальным визитом прибыл турецкий военачальник.
Стороны обсудили двусторонние отношения, рассмотрели возможности сотрудничества в военной сфере, в частности в вопросах обороны, изучили способы углубления контактов в указанных областях.
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