Париж, , 08:47 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин объявила, что политика борьбы с табаком привела к тому, что во Франции менее чем за два года сократилось число курильщиков на 1,5 млн человек, сообщает Le Figaro.

Агнес Бузин подсчитал, что при последовательном росте цен на табак результаты не заставили себя ждать.

Издание отмечает, что с 8 июня 2019 года курение было запрещено в 52 парках и садах столицы. Этот запрет также способствовал уменьшению числа курильщиков в парках и садах и, таким образом, для уменьшения количества брошенных на землю окурков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продажи сигарет во Франции упали на 9,32% в 2018 году. Снижение продаж, очевидно, стало результатом повышения цены на пачку сигарет с 1 марта 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажи сигарет во Франции в 2018 году сократились на 9,32% — СМИ