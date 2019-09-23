Иркутск, , 08:35 — REGNUM Иркутские коммунисты намерены дать достойный отпор «информационной войне, развязанной федеральной властью и партией «Единая Россия» против первого секретаря обкома партии, губернатора Иркутской области Сергея Левченко». Об этом сказано в официальном сообщении на сайте регионального отделения КПРФ по итогам внеочередной конференции областного отделения партии, посвящённого предстоящим губернаторским выборам 2020 года.

«Надо принимать экстренные меры по изменению обстановки. И это касается не только областного комитета, а все местных отделений и всех коммунистов. Нужно усилить организационную и идеологическую работу, что выступить в следующем году единым фронтом. Мы должны более активно противостоять информационной войне против губернатора Сергея Левченко», — заявил также второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.

Для своей уверенной победы на выборах в 2020 году коммунисты заявили о необходимости сформировать единую команду из победивших на выборах кандидатов во все органы власти.

«Каждый из нас понимает, что переизбираться всегда сложнее, чем избираться первый раз», — отметил Сергей Левченко.

Напомним, после возврата всенародных выборов глав регионов Сергей Левченко стал первым в России губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшим на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Ранее он неоднократно озвучивал свои намерения относительно нового губернаторского срока.

Между тем, 20 сентября 2019 года, сразу в двух городах Приангарья — Иркутске и Ангарске — стартовала серия пикетов за отставку губернатора Сергея Левченко.

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