Тегеран, , 08:28 — REGNUM Радиус действия ракет, поразивших саудовские нефтяные объекты, мог быть увеличен йеменскими хуситами. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью американской телекомпании CBS.

По его словам, бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, находясь у власти, скупал оружие за саудовские деньги. Потом оно перешло к мятежникам-хуситам. Йеменское оружие отличается от производимого в Иране, кроме того, хуситы располагают технологиями и ноу-хау, с помощью которых могли увеличить действия ракет, оставшихся после Салеха, полагает министр.

Зариф добавил, что саудовская сторона, обвиняя Иран в причастности к атакам на НПЗ Saudi Aramco, не смогла предоставить доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября два нефтеперерабатывающих завода саудовской государственной компании Saudi Aramco были атакованы беспилотниками и ракетами. Вашингтон и Эр-Рияд полагают, что за нападением стоит Иран.

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