Иркутск, , 08:14 — REGNUM В Иркутске после выборов уже в третий раз переносят первое заседание нового состава городской думы, на котором нужно избрать председателя и определиться с руководителями комитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сразу после единого дня голосования на сайте данного органа было заявлено что первое заседание думы седьмого созыва состоится 19 сентября 2019 года. Затем это событие было перенесено на 23 сентября, но и сегодня оно, судя по публикации I38.ru, не состоится.

Иркутское СМИ со ссылкой на пресс-службу думы поясняет, что в аппарат законодателей уже поступило сопроводительное письмо о том, что мэром издано новое постановление о переносе даты заседания.

«Но поскольку не все депутаты получили уведомление об этом, некоторые из них всё-таки соберутся сегодня, 23 сентября», — сообщили в думе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года жители Иркутска выбирали депутатов в городской парламент. Конкуренция была высокой (за 35 мандатов боролись 233 кандидата). Но победивший по одному из округов мэр Иркутска Дмитрий Бердников так и не определился, слагает ли он с себя полномочия главы или отказывается от возможности получить мандат в новом составе думы. Хотя на это, как ранее отмечал глава областного избиркома Илья Дементьев, у Бердникова было всего пять дней.

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