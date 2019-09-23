Лос-Анджелес, США, , 08:11 — REGNUM В Гранд-Парке Лос-Анджелеса прошел праздничный митинг, посвященный Армении. Об этом написал премьер-министра республики Никол Пашиняна, 23 сентября на своей странице в Facebook.

«В Лос-Анджелесе начался митинг», — написал глава правительства.

На мероприятии присутствовала делегация из Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Праздничный концерт начался с исполнения гимнов США и Армении. Перед жителями Лос-Анджелеса выступили артисты из Армении, различные танцевальные ансамбли.

Напомним, с 21 сентября глава правительства Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в США.

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