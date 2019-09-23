Париж, , 07:52 — REGNUM Более 12 миллионов жителей Франции приняли участие в празднованиях, посвященных Дням европейского наследия 21−22 сентября, сообщает министерство культуры страны.

Известно, что 36-е ежегодного мероприятия было посвящено теме искусства и развлечений.

В своем заявлении министр культуры Франк Риестер приветствовал успех этого мероприятия, которое, по его словам, является «великим моментом национального единства, в котором каждый француз, каждый молодой и взрослый чувствовал эмоции этих мест, погруженных в историю».

Издание отмечает, что более 8000 человек отправились в министерство культуры страны на выставку собора Парижской Богоматери, где были представлены, в частности, оригинальные элементы шпиля собора выживших после пожара 15 апреля.

Напомним, Дни европейского наследия — это ежегодные национальные мероприятия, которые в настоящее время организуются более чем в 50 странах мира по образцу «Дней открытых дверей исторических памятников», учрежденных в 1984 году министерством культуры Франции. В эти дни жители Франции могут посетить памятники архитектуры, церкви, театры, замки, а также частные дома, банки, суды, префектуры, здания суда, мэрии, торговые палаты и многое другое.