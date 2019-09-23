Эрбиль, Ирак, , 08:03 — REGNUM Президент Демократической партии Курдистана Масуд Барзани призвал исламских ученых продолжать содействовать миру и терпимости в регионе, об этом 23 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время встречи с курдскими учеными в честь годовщины образования Союза исламских ученых Курдистана.

«Ислам — это религия мира и братства. Ваша задача — обучить людей мирному сосуществованию, взаимоуважению и терпимости», — отметил курдский лидер.

Глава крупнейшей курдской партии также добавил, что людям необходимо разъяснять тот факт, что в исламе коренятся любовь и патриотизм.

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