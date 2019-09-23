Киев, , 08:54 — REGNUM «Железный занавес», который якобы создает Россия, мешает Украине вступить в НАТО. Об этом рассказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью украинскому изданию «Сегодня».

"Россия пытается создать новый «железный занавес», который проходит по Черному морю, с Румынией, Турцией, Болгарией с одной стороны и Грузией, Молдовой и Украиной с другой. Чтобы применять силу против стран, не входящих в НАТО», — рассказал американский генерал.

Он также выразил надежду, что Украина поможет вести разведывательные действия против России в регионе с помощью беспилотных кораблей, которые будут передвигаться по морю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бен Ходжес посетовал, что суда российского ВМФ постоянно препятствуют проведению натовских учений вблизи Одессы, блокируя туда проходы.