Нью-Йорк, США, , 07:39 — REGNUM 23 сентября в Нью-Йорке состоится саммит Организации Объединенных Наций по мерам в области изменения климата. Германия представлена на нем федеральным канцлером Ангелой Меркель и пятью членами правительства, передает канал n-tv. Берлин надеется, что получит международную поддержку только что принятого пакета климатических мер.

В США Меркель представит пакет мер по борьбе с изменением климата, согласованный правительством Германии 20 сентября. Он должен помочь стране достигнуть ее климатических целей к 2030 году. Центральный пункт пакета — налогообложение выбросов углекислого газа, которое приведет к повышению цен на бензин, дизельное топливо, мазут, природный газ. Налог будет расти постепенно: от €10 на тонну углекислого газа в 2021 году до €35 к 2025. Таким образом, литр дизельного топлива подорожает примерно на €0,09.

В самой Германии пакет мер подвергли критике «Зеленые». Они считают его недостаточным.

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