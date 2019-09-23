Хьюстон, США, , 07:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность публикации телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 22 сентября «Голос Америки».

По его словам, администрация президента США решит, каким образом можно продемонстрировать общественности то, о чём шёл разговор, и нужно ли это делать вообще.

«В разговоре с лидером иностранного государства не хочется, чтобы у этого лидера было ощущение, что он не может свободно говорить. То же касается американского президента. Нужно, чтобы они могли высказаться, не думая, что каждое их слово будет обнародовано на весь мир», — заявил Трамп, общаясь с журналистами в Хьюстоне.

Как сообщало агентство Reuters, ранее Трамп признал, что 25 июля 2019 года в разговоре с Зеленским речь также шла о кандидате в президенты от Демократической партии США Джо Байдене и его сыне, которого на Украине подозревают в финансовых махинациях.

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