Хьюстон, США, 23 сентября 2019, 07:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность публикации телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 22 сентября «Голос Америки».
По его словам, администрация президента США решит, каким образом можно продемонстрировать общественности то, о чём шёл разговор, и нужно ли это делать вообще.
Как сообщало агентство Reuters, ранее Трамп признал, что 25 июля 2019 года в разговоре с Зеленским речь также шла о кандидате в президенты от Демократической партии США Джо Байдене и его сыне, которого на Украине подозревают в финансовых махинациях.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп признал обсуждение Байдена в разговоре с Зеленским