Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Североатлантическому альянсу необходимо наращивать силы в Черноморском регионе, однако Россия в значительной мере препятствует этому. Свою обеспокоенность по этому поводу высказал американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, интервью с ним публикует 23 сентября украинское издание «Сьогоднi».

По мнению Ходжеса, Россия намерено перекрывает подходы к местам учений сразу после того, как Пентагон о них объявляет. Это не случайность, подозревает американский военный и предлагает альянсу наращивать военную группировку в акватории Черного моря.

Ранее Ходжес уже заявлял о необходимости противостоять России в Черном море, поскольку оно является стратегической стартовой площадкой российского влияния. Именно Черное море, уверен американский военный, позволяет Кремлю проецировать свою власть на материковую Европу и Ближний Восток.