Париж, , 07:23 — REGNUM Пожарные во Франции разочарованы «отсутствием конкретных ответов» со стороны министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера и призвали президента Эммануэля Макрона реформировать структуру, сообщает Le Figaro.

Глава национальной федерации пожарных Франции Грегори Аллионе описывает «захватывающую дух аварийно-спасательную систему», которая нуждается в быстром реформировании с решительными мерами.

Среди претензий пожарных — введение единого экстренного номера с общими ведомственными телефонными справочными центрами. Федерация пожарных также поддерживает введение дополнительных номеров для несрочных медицинских услуг. Такая модернизация позволит лучше распределять вызовы и позволит пожарным, перегруженным вызовами всех видов, сосредоточиться на важных.

Федерация пожарных также просит правительство усилить безопасность пожарных. Согласно министерству внутренних дел, число нападений на пожарных утроилось за десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер запустил эксперимент, оснастив пожарных видеокамерами.

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