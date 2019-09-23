Москва, , 06:52 — REGNUM Совместная наблюдательная миссия Украины, США и Румынии в рамках реализации Договора по открытому небу пройдет над территорией РФ с 23 по 27 сентября, сообщает источник Министерства обороны РФ газета «Красная звезда».

Наблюдательный полет пройдет на румынском самолете наблюдения с подмосковного аэродрома открытого неба Кубинка. Согласно требованиям Договора, румынский Ан-30 не предназначен для ведения боевых действий и не несет на борту оружия. Проконтролировать заранее регламентированные параметры полета и использования аппаратуры на борту самолета смогут российские специалисты.

В указанный период российские специалисты выполнят наблюдательный полет над территорией Словении.

Напомним, Россия присоединилась к международному Договору по открытому небу в 2011 году. Соглашение подразумевает взаимный облет территорий для увеличения взаимного доверия между странами-участниками.