Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Телефонный разговор 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским носил в основном поздравительный характер, однако стороны коснулись вопросов коррупции на Украине, а также кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена и его сына, заявил 22 сентября журналистам президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Джозеф Байден. Карикатура DonkeyHotey

«Разговор, который у меня был, был в значительной степени поздравительным, с обсуждением коррупции. Обсуждая коррупцию, мы не хотели, чтобы наши люди, в том числе (бывший — прим. ИА REGNUM) вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию еще и на Украине», — заявил журналистам президент США.

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Байден требует расследования против Трампа, если тот «давил» на Зеленского

Напомним, президента США обвиняют в оказании давления на президента Украины с требованием начать расследование в отношении соперника Трампа на выборах-2020 от Демократической партии Джо Байдена и его сына.

Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф заявил, что единственным вероятным развитием событий для Трампа, в случае если удастся доказать давление на лидера иностранного государства с целью дискредитировать соперника на выборах, станет импичмент.