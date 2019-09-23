Новосибирск, , 06:33 — REGNUM Главой администрации Ленинского района Новосибирска стал Александр Гриб, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации района, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

«Распоряжение о переводе первого заместителя главы администрации Ленинского района Александра Гриба на должность главы администрации подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть», — уточнили в городской администрации.

Отметим, что Олег Клемешов, который ранее возглавлял район, с 15 июля стал вице-мэром Новосибирска по городскому хозяйству.

Читайте также: Мэр Новосибирска нашёл себе нового заместителя

Согласно официальным данным, Александр Гриб окончил Кустанайский строительный техникум и Новосибирский институт народного хозяйства. Работал плотником Диевского совхоза Кустанайской области, с 1991 по 2009 годы занимал различные должности на предприятиях города Новосибирска. С 2009 по 2014 годы был заместителем гендиректора по социальным вопросам ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». В 2014 году стал заместителем начальника управления специальной связи по Новосибирской области, а с 2015 года — первым заместителем главы администрации Ленинского района Новосибирска.