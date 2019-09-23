Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM Вопрос о переименовании улицы Хохрякова в улицу Тихвинскую в Екатеринбурге рассматриваться не будет. Такой ответ из администрации города последовал на запрос директора «Музея святости» Оксаны Ивановой.

В ответе департамента общественных связей, который Оксана Иванова разместила на своей странице в Facebook, указано, что в Екатеринбурге уже существует переулок Тихвинский, в связи с чем вопрос о переименовании не соответствует шестому пункту Положения о порядке присвоения наименований топонимическим объектам в городе.

Отметим, что ранее группа граждан намеревалась инициировать процесс переименования улицы Хохрякова в Тихвинскую. Активисты написали ходатайство, собрали триста подписей, подготовили ситуационный план и представили всё это в мэрию.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге Оксана Иванова активно выступала против реставрации супрематического креста художника Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки, после того как рисунок испортили дорожные рабочие.