Таллин, , 05:29 — REGNUM Очередное переписывание истории в день освобождения Таллина от немецко-фашистких захватчиков продемонстрировал эстонский МИД. Очередное издевательство над советским периодом своей истории и памятью предков ведомство разметило 22 сентября в Twitter.

В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.

«В этот день в 1944 году Эстония начала своё сопротивление советским оккупационным силам и борьбу за свободную и демократическую Эстонию», — говорится в сообщении.

По данным МИД, Эстония «никогда не сдавалась, …вплоть до возвращения независимости Эстонской Республики в 1991 году».

Напомним, ряд постсоветских республик наряду с некоторыми странами, бывшими ранее в советской орбите влияния, пытаются построить свою идентичность на поругании своего советского прошлого. Очернение всего советского, а затем и российского становится частью их государственной политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Словакии напомнил о роли СССР в освобождении страны от фашизма