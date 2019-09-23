Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 23 сентября 2019, 08:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1701.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония шантажирует Украину от имени Евросоюза: Радио REGNUM