Эр-Рияд, , 04:36 — REGNUM Полностью ликвидировать разрушения, причиненные НПЗ Саудовской Аравии атакой беспилотных летательных аппаратов, будет возможно лишь спустя несколько месяцев, передает 22 сентября The Wall Street Journal.

На данный момент у Эр-Рияда отсутствует техническая возможность исправления всех причиненных атакой повреждений. В связи с чем Saudi Arabian Oil Co ведет поиск иностранных подрядчиков для ведения восстановительных работ.

Что касается сроков, то заявленные ранее 10 месяцев явно недостаточны для завершения все работ. Речь идет о нескольких месяцах, сообщает источник. Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.

Напомним, 14 сентября Эр-Рияд сообщил об атаке дронов на саудовские НПЗ. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, пообещав продолжить атаки в случае продолжения саудитами военных действия на территории Йемена. В то же время в Вашингтоне практически сразу обвинили в нападении Иран. В настоящее время доказательства причастности Тегерана ищут саудовские и международные эксперты.