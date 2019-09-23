Казань, , 04:22 — REGNUM Единственный представитель ЛДПР, что после выборов Госсовета Татарии шестого созыва, прошедших 8 сентября 2019 года, вошёл в его состав, заявил о приостановлении членства в партии. Эдуард Шарафиев обосновал это своим несогласием с высказыванием Владимира Жириновского о республике, которая якобы завалена деньгами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шарафиев сообщил, что подал заявление в партию, но решение пока не вынесено. Официального комментария от ЛДПР на этот демарш также пока не поступало. Вновь избранный депутат, который проходил по Менделеевскому одномандатному округу №42, заявил, что думает в первую очередь об интересах избирателей. Он уточнил, что для него и его избирателей, судя по обращениям последних, «стало большой неожиданностью высказывание Владимира Жириновского», в котором тот заявил, что регион «якобы завален деньгами«

»Данное высказывание показало, что в партии не все слышат голос с земли», — заявил Шарафиев.

Напомним, лидер партии Владимир Жириновский на первой осенней сессии Госдумы заявил, что «Казань завалили деньгами». Высказывание с трибуны вызвало недовольство в республике, его сравнили с попыткой получить «сомнительные политические дивиденды».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, если говорить о партийном окрасе Госсовета нового созыва, то из 100 депутатов 90 мандатов имеют единороссы, шесть — коммунисты и по одному — представители «Партии Роста» и ЛДПР.