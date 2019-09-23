Нью-Йорк, США, , 04:20 — REGNUM Встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном и его японским коллегой Синдзо Абэ запланированы президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает 23 сентября иранский источник Ion.

Президент Ирана уже дал интервью двух крупным американским СМИ. Ожидается, что Рухани проведет встречи с генсеком ООН, руководителями Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Испании, Ирака, Швеции и Пакистана, говорится в сообщении замглавы администрации президента Ирана Парвиз Эсмаили.

Источник еще раз подтвердил, что попытка политической изоляции Ирана, предпринятая накануне США, не удалась.

Напомним, ранее стало известно, что американская сторона отказала в выдаче виз некоторым представителям иранской делегации, а также иранским журналистам. Кроме того, Вашингтон ограничил передвижение представителей Тегерана, запретив любые перемещения в Нью-Йорке, кроме пути от места их размещения до штаб-квартиры ООН.