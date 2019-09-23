Кострома, , 03:58 — REGNUM За последние семь лет взаимоотношения между администрацией Костромы, общественностью и бизнесом в Костроме значительно улучшились. Об этом заявили эксперты РАНХиГС, — сообщает Kostroma. Today

По результатам опроса 113 костромских политиков, предпринимателей и общественников, специалисты сделали вывод: с 2012 года представители всех трех групп не отрываются друг от друга и готовы слышать взаимные предложения.

Авторы исследования отметили, что в Костроме благополучная ситуация в отношениях между представителями разных вероисповеданий, в образовании и правоохранительной системе.

Худшие показатели — у здравоохранения. Невысоко московские эксперты оценили и активность населения, а костромской бизнес считает, что ему не хватает контактов с городскими властям.

Эксперты из Москвы рекомендовали костромским чиновникам лучше работать с целевыми группами, создавать больше площадок, где могли бы общаться и вырабатывать решения представители общественности.