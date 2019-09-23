Казань, , 03:44 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету РТ 25 сентября 2019 года. Для этого через пять дней после первой сессии парламента шестого созыва будут организованы вторая и третья, на которые вынесут 22 вопроса, главным из которых и станет обращение главы республики. Его будут транслировать в прямом эфире, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единственным вопросом второго заседания будет послание Рустама Минниханова. На третьем заседании должны принять изменения в региональные законы и рассмотреть федеральные законопроекты, согласовать кандидатуру нового сельхозминистра. На пост последнего, когда Марат Ахметов перешёл в Госсовет, став замспикера, был назначен экс-глава Буинского района Марат Зяббаров. Также планируется рассмотреть инициативу главы региона о преобразовании министерства информатизации и связи республики в министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

Напомним, в 2018 году послание Минниханова длилось почти 1,5 часа. Много внимания в нём отводилось выборам в Госсовет, что прошли 8 сентября 2019 года с явкой чуть более 70%. Глава региона отметил, что выборы станут испытанием на зрелость для властей. Также было уделено внимание тому, что работа властей слабо освещается и это ведёт «к сомнительным формулировкам». Тогда было дано задание «Татмедиа» организовать соответствующую работу. К слову, в правительственном холдинге ожидается смена руководителя после того как Айрат Зарипов избрался в Госсовет нового созыва. Говорил Минниханов о внешних вызовах, часто переходил на татарский язык и отметил то, что «текущие темпы роста экономики не устраивают», потому необходимо переходить на новый уровень.

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