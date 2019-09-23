Москва, , 03:16 — REGNUM Самая главная мечта министра обороны России Сергея Шойгу — вернуться в Сибирь.

«Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена моей молодости», — заявил Шойгу в интервью изданию «Московский Комсомолец», добавив, что у него «большая ностальгия по Советскому Союзу».

Министр напомнил о «больших проектах» вроде Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амуркой магистрали и других. По его словам, «в нынешней жизни» вновь есть место для реализации подобных проектов.

«Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше ещё два города! И верю, что моя мечта осуществится!» — подытожил Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Шойгу — уроженец Тувы. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года.

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