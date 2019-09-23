Душанбе, , 02:39 — REGNUM В Таджикистане в городе Гиссар прошёл суд над гражданином страны Джураевым М., против которого были выдвинуты обвинения в финансировании террористической деятельности организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и наёмничестве.

По сообщению пресс-центра генпрокуратуры Таджикистана, в 2012 году подсудимый, находившийся на тот момент на территории России как трудовой мигрант, познакомился с одним из членов «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Затем, по данным правоохранителей, Джураев не только присоединился к террористической группировке, но и передал боевикам 120 тысяч рублей.

Решением городского суда Джураев был признан виновным по статьям 179 часть 2 (Финансирование преступлений террористического характера), 32 (Приготовление к преступлению) и 401 (Наемничество) Уголовного кодекса Таджикистана и приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима.