Донецк, , 02:28 — REGNUM Жертвой разбойного нападения боевиков националистического вооруженного формирования «Айдар» (батальон в 2014—2015 гг. прославился мародёрством и грабежами граждан на подконтрольной Украине части в Луганской области) стал мирный житель, сообщает 23 сентября «Донецкое информационное агентство».

Сообщается, что вечером 22 сентября в районе КПП «Майорск» под Горловкой был задержан местный житель 1951 года рождения. Угрожая оружием у мужчины отобрали деньги и ценные вещи, а затем подстрелили его, когда он пытался спастись бегством.

Сообщается, что пострадавшему удалось добраться до позиции Народной милиции ДНР. Ему оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время он находится под присмотром медиков.

В ДНР призвали международных наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на инцидент и привлечь к ответственности виновных.

Напомним, только за прошедшие сутки киевские силовики 14 раз нарушили соглашение о прекращении огня, выпустив 94 боеприпаса по территории ДНР.