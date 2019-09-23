Вашингтон, , 00:23 — REGNUM Не допустить открытых военных действий между США и Ираном — задача, которую ставит перед собой Вашингтон, а размещение дополнительных вооруженных сил у границ Ирана необходимо для «сдерживания и обороны», заявил 22 сентября госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Наша миссия — избежать войны», — отметил Помпео, подчеркнув, что объявленное 20 сентября министром обороны США Марком Эспером решение о размещении дополнительных вооруженных сил в регионе связано «с целью сдерживания и обороны».

»Если это сдерживание будет по-прежнему неэффективным, я уверен, что президент Трамп продолжит предпринимать необходимые действия», — заявил госсекретарь.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил об отправке войск к Ирану для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны.