Анкара, , 23:18 — REGNUM Трехсторонний саммит по Сирии в Анкаре

Хасан Рухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Kremlin.ru

Согласно сообщению издания Sputnk Türkiye президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили ситуацию Сирию в Анкаре. В особняке Чанкая состоялся пятый трехсторонний саммит по вопросу урегулирования кризиса в Сирии, организованный президентом Эрдоганом.

До трехстороннего саммита лидеры провели переговоры тет-а-тет. Перед встречей президенты сфотографировались на память, и перешли к беседе. Турецкий президент Эрдоган заявил, что на встрече у лидеров сложился «полный консенсус в отношении территориальной целостности Сирии и долговременном урегулировании». Все главы государств тройки подтвердили, что утвердили список Конституционного комитета Сирии.

Президент Эрдоган рассказал на пресс-конференции о работе над зоной безопасности в Сирии. «Господин Трамп касаясь зоны безопасности, говорил о 30 километрах. У нас 911 километровая протяженность границы с Сирией. В Турции проживает 3,6 млн сирийцев. Мы уже потратили на беженцев более 40 миллиардов долларов. Помощь, которая нам до сих предоставили партнеры это лишь 7 миллиардами евро. Эта помощь не ходит в наш бюджет.

Мы уже отказались от 911 километров, давайте хотя бы построим жилье для этих беженцев на 450 километровой части, которые у наших границ. Семьи должны иметь кров. А другие территории они должны использовать для посева и для сельского хозяйства. Давайте создадим инфраструктуру и обеспечим им рабочие места. Здесь может быть организована международная кампания поддержки. Мы перевезем этих людей на их родные территории. Я надеюсь, что если эти шаги будут предприняты, тогда людям не придется жить в палатках и они избавятся от такой участи», — сказал он.

Президент Ирана Рухани, считает отрадным тот факт, что три нашли общий язык по вопросам, связанным с Сирией. «Мы все выступаем за территориальную целостность Сирии. В то время как США поддерживают террористов в Сирии. Американцы пытались разделить Сирию. США позволили другой стране присвоить Голанские высоты. Это свидетельствует о том, что у США плохие намерения в регионе. Мы также наблюдаем ежедневные атаки Израиля.

В заключительной речи лидер Российской Федерации Путин отметил, что в Сирии можно будет добиться мира и стабильности политическими средствами. «Мы три страны, которые поддерживают территориальную целостность Сирии. Встречи трех стран-гарантов продолжатся на экспертном уровне.

Следующая встреча в Астане пройдет в октябре в столице Казахстана Нур-Султане. Список конституционного комитета утвержден. Мы договорились о снижении напряженности в Идлибе. Мы предпримем дополнительные шаги в этом отношении. Россия намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на купирование террористической угрозы там, где она возникает», — сказал он

Опубликовано совместное заявление трехстороннего саммита по Сирии

Как сообщает турецкий новостной телеканал НТВ, по итогам трехстороннего саммита по Сирии, с участием иранского лидера Рухани и президента России Путина, было опубликовано совместное заявление. В заявлении подчеркивается приверженность территориальной целостности Сирии в рамках принципов Организации объединенных наций (ООН).

В совместном заявлении трехстороннего саммита подчеркивается суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Сирии, а также приверженность принципам ООН.

Лидеры отвергли все попытки создания новых реалий на местах под видом борьбы с терроризмом в Сирии.

Лидеры подчеркнули, что безопасность и стабильность на северо-востоке Сирии могут быть достигнуты на основе уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства.

Лидеры осудили решение США признать оккупированные Голанские высоты израильскими. Это решетине представляет собой нарушение международного права и угрожает миру в регионе и безопасности.

Лидеры подтвердили свое убеждение в том, что решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем, кризис может быть прекращен лишь через политические процессы под руководством сирийцев и при содействии ООН.

Путин пригласил Эрдогана на «Российскую энергетическую неделю»

Как передает интернет-издание Tr724, президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на «Российскую энергетическую неделю», которая пройдет в Москву 2−5 октября.

«У нас 2−5 октября в Москве состоится международный форум Российская энергетическая неделя. Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне. Если господин президент найдет время, мы будем рады приветствовать его», — сказал Путин в ходе переговоров с Эрдоганом с участием членов делегаций 16 сентября.

Российский лидер также отметил, что на форуме Москва представит свои планы по работе над проектом газопровода «Турецкий поток».

США: санкции в отношении Турции по-прежнему обсуждаются

Как передает газета Sözcü, заместитель госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что администрация Трампа по-прежнему взвешивает возможность введения санкций против Турции из-за закупки у России систем противовоздушной обороны С-400. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что не считает Турцию виновной в том, что ей пришлось приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400 (как известно в сложившейся ситуации Трамп винит администрацию Обамы, которая не шла на сделку с Анкарой), у чиновников в его администрации иное мнение. Купер также отметил, что рассматриваются все варианты ответных мер на соглашения между Турцией и Россией об С-400.

«Решение о введении санкций против Турции связано не с конкретными сроками, а скорее с условиями. Я бы сказал, что в отношении санкций не существует какого-либо конечного [временного графика] с точки зрения закона», — добавил чиновник.

В партии Эрдоаган начался отток

Как сообщает газета Cumhuriyet, после того как бывший премьер-министр Ахмед Давутоглу ушел в отставку, он начал активно заниматься созданием новой парии.

Источники, близкие к Давутоглу, заявили, что ближайшее время из правящей партии уйдут большое количество членов, в том числе бывшие депутаты и экс-министры. «Мы ожидаем, что около 100 бывших депутатов уйдут в отставку в течение следующего месяца. Среди них будут и бывшие министры», — сказал одни из источников издания. Также стало известно, что люди Давутоглу ищут здания для новой партии. Один из источников рассказал газеты, что у нового движения «уже есть на примете одно здание».

Турция получила вторую батарею С-400

Как сообщает турецкий телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны страны, Турция получила все компоненты второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В заявлении министерства говорится о том, что первая батарея комплексов в рамках соглашения, подписанного Турцкой Республикой и Российской Федерацией 11 апреля 2017 года и направленного на удовлетворение потребностей Турции в сфере противовоздушной обороны, была поставлена в страну 12−25 июля 2019 года. «Сегодня (15 сентября) завершилась поставка на авиабазу Мюртед в Анкаре компонентов второй батареи ЗРК С-400, начатая 27 августа. Работы по установке и размещению ЗРК, а также по обучению их персонала продолжаются. Полный ввод систем вооружений в эксплуатацию запланирован на апрель 2020 года», — отмечается в сообщении Минобороны Турции.

12 мирных жителей погибли в результате взрыва бомбы близ сирийско-турецкой границы

Как сообщает турецкий телеканал NTV Haber, По меньшей мере 12 гражданских лиц были убиты и многие получили тяжелые ранения (15 сентября) в результате взрыва автомобиля возле больницы недалеко от турецкой границы в городе Аль-Рай (Чобанбей) в северной провинции Алеппо Сирии.

Нападение произошло на территории Сирии, у границы южной турецкой провинции Килис. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на парковке возле больницы на юге города, которая находится в районе проведения операции «Щит Евфрата».

«Терроризм не имеет национальности, его целью является человечество в целом. Как Турция, мы будем решительно продолжать нашу борьбу с терроризмом, как в пределах наших границ, так и через них», — написал вице-президент Турции Фуат Октай в Twitter после нападения.

MC-21 совершил свой первый международный рейс в аэропорт Стамбула

Российский пассажирский самолет МС-21 совершил свой первый международный полет. Судно вылетело из московского аэропорта Жуковский и приземлилось в аэропорту Ататюрк в Стамбуле для участия в фестивале «Технофест».

«Среднемагистральный самолет MC-21−300, выполнивший свой первый внутренний рейс в 2017 году, совершил свой первый международный полет в Турцию для участия на выставке Teknofest Istanbul. Первая поставка самолета, спроектированного корпорацией «Иркут», ожидается в 2021 году», — пишет издание.

Европейский парламент предупредил правящую партию Турции

Как сообщает турецкая редакция Euronews, Европарламент выпустил резолюцию, в котором отметил, что правительство Партии справедливости и развития (ПСР) увеличила нарушения в области прав человека, ссылаясь на «борьбу с терроризмом».

«Турция должна принять антитеррористический закон в соответствии с международными стандартами прав человека», — говорится в заявлении. Европарламент подчеркнул, что законы не могут быть использованы для наказания лиц и средств массовой информации, которые используют свое право на свободу выражения мнений. На пленарном заседании Европарламента обсуждался статус мэров, уволенных в Турции спустя пять месяцев после местных выборов, а также другие нарушения в области прав человека. После обсуждения была принята резолюция, подготовленная совместно с политическими группами ЕП. Европейские парламентарии также призвали освободить оппозиционных политиков, таких как Селахаттин Демирташ (экс-сопредседатель прокурдской Демократической партии народов), которые три года как содержится в тюрьме.