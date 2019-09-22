Вашингтон, 22 сентября 2019, 23:14 — REGNUM Глава США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции.
По данным журналистов, главы двух государств обсудили «региональные вопрос» и «двусторонние отношения».
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).
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