Вашингтон, , 23:08 — REGNUM США и Индия в ноябре проведут первые совместные военные учения, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ноябре США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в наших оборонных отношениях, проведя первые в истории военные учения между нашими странами», — цитирует Трампа ANI News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госдепартамент США одобрил продажу Индии 24 многоцелевых вертолетов MH-60R за $2,6 млрд. Предполагаемая поставка техники индийским вооруженным силам пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США, так как поможет укрепить отношения Вашингтона и Нью-Дели, заявили в Госдепе.

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