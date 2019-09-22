Каракас, , 22:22 — REGNUM Оппозиция Венесуэлы направит свою делегацию на 74-ю Генеральную Ассамблею (ГА) Организации Объединенный Наций (ООН) в Нью-Йорк. Об этом сообщил самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо на странице в соцсети Twitter.

Хуан Гуайдо Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (представители оппозиции) сформировали делегацию, которая будет представлять наше правительство и всех венесуэльцев на следующей неделе на 74-й ГА ООН», — написал Гуайдо.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции заявил, что в его повестке в рамках 74-й сессии ГА ООН не запланировано встреч с венесуэльской оппозицией.

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