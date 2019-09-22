Москва, , 21:38 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны Евросоюза должны больше выделять средств на поддержку Украины, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению сенатора, высказывание главы Белого дома Трампа связано с тем, что Вашингтон хочет «сэкономить».

»Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций… — написал Пушков на своей странице в соцсети Twitter. — А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США».

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Германия, Франция и Евросоюз должны больше выделять средств на поддержку Украины.

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