Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что неверно публиковать стенограммы личных разговоров лидеров государств, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Об этом 22 сентября он сообщил в интервью телеканалу ABC.

Майк Помпео (сс) U.S. Department of State

Данное заявление он сделал в ответ на вопрос тележурналиста о том, почему нельзя опубликовать траскрипт переговоров президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Вы знаете, что мы крайне редко предаём огласке стенограммы. Это приватные разговоры, и было бы неправильно делать это, за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. На данный момент нет никаких свидетельств того, что было бы правильно это сделать», — ответил госсекретарь.

Напомним, речь идет о телефонном разговоре двух президентов, который состоялся в июле 2019 года. По версии американских СМИ, в ходе разговора президент США оказывал давление на Зеленского с целью побудить его открыть расследование, в котором замешан сын Джо Байдена. Как Трамп, так и представители правительства Украины отрицают факт таких переговоров.

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