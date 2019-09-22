Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает Anadolu Ajansi.

Линдси Грэм, Реджеп Тайип Эрдоган и Мевлют Чавушоглу Gov.tr

Журналисты агентства отмечают, что встреча двух политиков прошла в Нью-Йорке в закрытом для прессы в режиме.

Темы переговоров пока никому неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 21 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции пред своим визитом в США для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН рассказал, что власти Турции готовы к осуществлению военной операции в Сирии.

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