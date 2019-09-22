Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Власти США настроены на мирное решение «иранского вопроса». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире ABC News.

«Мы (Вашингтон) действительно хотим мирного урегулирования этого вопроса, — сказал Помпео. — Это и есть наша цель».

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября президент США Дональд Трамп заявил журналистам о том, что он не планирует встречаться с представителями руководства Ирана на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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