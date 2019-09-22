Каракас, , 19:14 — REGNUM Сотрудникам спецслужб Венесуэлы удалось за минувший год предотвратить несколько попыток покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро. Об этом венесуэльский лидер заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Мадуро напомнил, что одно из покушений на него было совершено в августе 2018 года, после чего «мы предотвратили еще несколько попыток».

По мнению главы Венесуэлы, непосредственно в Колумбии с «одобрения» Вашингтона и были организованы все покушения на него.

Напомним, 21 сентября президент Колумбии Иван Дуке в интервью Associated Press заявил, что правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, представляющее угрозу региональной стабильности, должно подойти к концу.

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