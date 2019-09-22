Киев, , 16:14 — REGNUM Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе. Об этом он заявил ы интервью украинскому «Пятому каналу».

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в конце 2015 года бывший тогда министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил вариант проведения выборов в Донбассе и предоставления региону особого статуса, как того требуют Минские соглашения. Вариант этот и получил название «формула Штайнмайера».

Суть предложения в том, что на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик в день проведения местных выборов вводится в действие украинский закон об особом порядке местного самоуправления. Если ОБСЕ признает итоги этих выборов, то действие данного закона вводится постоянно.

Однако Порошенко утверждает, что вся эта «формлу Штайнмайера» — это химера, не имеющая под собой реального основания.

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой «формулы Штайнмайера», якобы с кем-то согласованной, не существует», — сказал бывший президент.

При этом он не отрицает, что предложение Штайнмайера было выдвинуто, но дальше этого дело не пошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на заседании Контактной группы в Минске не удалось подписать «формулу Штайнмайера» из-за «технического недоразумения». Он пояснил, что у представителя Киева — Леонида Кучмы — возникли некоторые замечания, и текст будет доработан.