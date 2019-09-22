Ханты-Мансийск, , 10:58 — REGNUM В Югре на пост заместителя губернатора назначен генерал-майор Александр Тиртока, ранее руководивший управлением МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу. К своим обязанностям он приступает с 23 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Приказ о назначении Александра Тиртока куратором реализации приоритетных региональных проектов, в том числе «Создание современной городской среды», подписан губернатором ХМАО Натальей Комаровой 21 сентября 2019 года.

Александр Тиртока родился 2 октября 1963 году в посёлке Кривое Озеро Николаевской области Украинской ССР. Окончил Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР и Тюменский индустриальный институт по специальности «Технология машиностроения». Свою трудовую деятельность начал в рядах противопожарной охраны Тюменской области. В 1993 году был назначен в Югру. Сперва был начальником пожарной части, затем — начальником противопожарного управления. С 2005 года до конца 2018 года возглавлял Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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